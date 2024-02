CALAMAI, Rui Costa non pensi ad Arthur: si interessi a Nzola

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ossia del presunto interesse del Benfica per il regista Arthur, raccontato questa mattina da Tuttosport (CLICCA QUI). Questa l'opinione di Calamai: "Ho letto con un pizzico di allarme la notizia che il Benfica sarebbe interessato ad Arthur per la prossima stagione. Abbiamo capito tutti l'importanza del brasiliano: lui con la Lazio è tornato ad essere quello quasi vero, e la Fiorentina è tornata ad essere quella vera.

È difficile tenerlo a Firenze ma si può provare se nessuna delle big europee decide di scendere in campo e aprire una trattativa con la Juventus, che ricordiamo per il giocatore vuole 20 milioni. Speriamo allora che il Benfica si distragga. Non è che il nostro caro amico Rui Costa può lasciar perdere Arthur e interessarsi a Nzola? Pensate che bella coppia: Nzola-Cabral per il Benfica e qualche soldo in più per la Fiorentina".