CALAMAI, Rocco, dove sei? Torna a vivere il mondo viola

Nel consueto Caffè Nero Bollente in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato di Rocco Commisso e della sua, ormai lunga assenza, da Firenze: "Eravamo tutti convinti che magari, anche solo per un rapido blitz, il presidente sarebbe venuto a Firenze nel mese di agosto per salutare i nuovi acquisti e magari assistere ad una delle tre partite iniziali del campionato e invece il presidente è rimasto negli Stati Uniti. Quello che sorprende però, e che lascia aperto un grande punto di domanda, è come mai, al di là di una presenza che sarebbe importante seppur nel mondo di oggi si può essere presenti in mille modi e non solo fisicamente, non ci siano riflessioni o considerazioni dirette, quindi non filtrate attraverso quelle che sono le parole dei suoi collaboratori, da parte del proprietario della Fiorentina sul mercato, sulle prime tre partite del torneo o sulla qualificazione alla fase a girone unico di Conference League.

Mai come in questo momento allora mi viene da chiedere al proprietario della Fiorentina di tornare a vivere anche in maniera pubblica il suo rapporto con Firenze perché credo che ne abbiano un gran bisogno i tifosi viola".