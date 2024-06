CALAMAI, Retegui non vale 30 milioni e non serve ai viola

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così su Mateo Retegui e l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti, essendo alla ricerca di un attaccante:

"In attesa delle parole di Palladino che saranno importantissime, faccio un passo indietro e torno alla soffertissima qualificazione dell'Italia di ieri sera. Ribadisco, non ho niente contro Retegui, che mi pare abbia tra le caratteristiche migliori la generosità. Vedendolo, mi viene da ripetere: come Belotti, è un combattente e generoso. Però, a maggior ragione dopo la gara con la Croazia, Retegui non vale 30 milioni. Fa fatica anche ad arrivare a 20. Per trovare un centravanti per l'anno prossimo, bisogna bussare a qualche altra porta".