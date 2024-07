CALAMAI, Quanti gol segnerà Moise Kean? Io dico 11

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina, in particolare sul tema Moise Kean: "Parliamo di un giocatore che alimenta i dibattiti, anche perché l'unico acquisto per ora. Ma ora vi domando: quanti gol segnerà? C'è chi è pronto a scommettere che andrà oltre i 20, chi dice che al massimo ne farà 4. Io invece sparo il numero 11, niente per cui strapparsi i capelli, è vero, ma se già il ragazzo andasse in doppia cifra sarebbe un passo in avanti rispetto al recente passato".