CALAMAI, Priorità alla Serie A: la CL cambierebbe tutto

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sugli obiettivi della Fiorentina pronta a tornare in campo domenica: "Questa sosta è sembrata eterna ma ce la siamo lasciata alle spalle, ora ci sarà una serie di sfide incredibili. Credo che il sogno del presidente Commisso sia vincere un trofeo tra Conference e Coppa Italia, ma credo che quest'anno la priorità debba essere il campionato perché guadagnare una qualificazione in Champions cambierebbe la prospettiva per il presente e per il futuro".