CALAMAI, Pongracic, ora tocca a te: sarai un leader?

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento quotidiano con Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai si è espresso così riguardo alla gara di Conference League in programma domani sera al Franchi contro i New Saints e in modo particolare su Marin Pongracic: "Chiaro che la partita di Conference ha un aspetto ovvio che è quello di vincere e magari anche di divertirsi e segnare tanti gol per trovare autostima e confidenza.Però c'è anche un altro aspetto che forse è ancora più importante. Ovvero capire cosa succede nel reparto difensivo. Aspettiamo Moreno ma io soprattutto aspetto Pongracic perché Pongracic è stato uno degli investimenti strutturali della Fiorentina. Faccio sempre il paragone Pongracic sta alla difesa come Mutu sta all'attacco.

Avevamo due problemi dopo la partenza di Milenkovic e il fallimento di Nzola. Kean ha risolto in maniera positivissima la parte offensiva, oggi sappiamo di avere un centravanti vero e forte, ma purtroppo non sappiamo se abbiamo un grande difensore e un grande leader. Non vedo l'ora di vedere in campo Pongracic ma soprattutto non vedo l'ora di vedere in campo quel Pongracic che ci hanno raccontato, ovvero un difensore che fa la differenza".