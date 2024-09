CALAMAI, Pongracic, ora il rilancio: Palladino lo aiuti

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su Marin Pongracic:

"La difesa resta un grande punto interrogativo. Credo che la soluzione possa arrivare da Pongracic, uno dei grandi acquisti del mercato estivo. Non c'è stata una voce contraria a quando è stato portato a Firenze, quindi non possiamo discutere il valore di Pongracic. Ha bisogno di calarsi nella nuova realtà, esce da un europeo non facile e da pochi giorni di vacanza. Noi dobbiamo credere totalmente in Pongracic. Il croato è stato fondamentale nella salvezza del Lecce. Questo giocatore non è un pacco, deve essere solo messo nelle condizioni per guidare la difesa viola".