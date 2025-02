Calamai: "Palladino non ha sbagliato nulla. Ora può fare la storia a Firenze"

Ne Caffè Nero Bollente di oggi su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si concentra sui protagonisti della magica notte di Fiorentina-Inter, puntando il dito soprattutto sulll'allenatore dei viola: "In una notte speciale, nella quale Kean ha fatto il fenomeno e anche uno come Richardson, e qui mi devo ricredere, è stato protagonista. Secondo me il protagonista dei protagonisti è stato Palladino che non ha sbagliato niente prima, durante e dopo. Un allenatore ancora giovane che esce da questa notte con un'etichetta diversa, di un allenatore che può lasciare il segno nella storia di Firenze".

