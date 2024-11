CALAMAI, Ora la "doppietta" di Pradè per sognare

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino, con il "Caffè Nero Bollente" di Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo alla vittoria della Fiorentina di ieri per 3-1 contro il Verona: "Se la Fiorentina si dovesse accontentare di una buona posizione, di una qualificazione in Europa League potremmo cercare in casa per completare la rosa, ma se vogliamo provare ad alzare l'asticella è chiaro che serve qualcosa di più. Molte delle nostre competitor sono oggettivamente più forti. Dopo la tripletta di Kean, mi aspetto una doppietta da Daniele Pradè che ha costruito una squadra incredibile.

In questa sessione di mercato fatico a trovare delle operazioni sbagliate e allora chiedo altri due gol che sono un vice Kean adeguato senza fargli ombra e, a seconda della valutazione della società e del tecnico, forse serve un altro centrocampista o un esterno d'attacco. Due grandi operazioni giuste e mirate dove non è necessario spendere una montagna di soldi ma è fondamentale trovare le persone giuste. Perché questa Fiorentina seconda in classifica è di grandi uomini e il segreto sarà inserirne altri dentro lo spogliatoio"