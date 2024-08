CALAMAI, Niente processi: ma ora serve Commisso

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così a proposito dello scialbo pareggio di ieri ottenuto dalla Fiorentina contro il Venezia: "Premessa doverosa: tante big sono in difficoltà, a cominciare da Milan, Roma, Lazio e Bologna. Il mercato di tante squadre è in ritardo per cui non si deve fare processi sommari. Oggi è il giorno dell'appello al presidente Commisso, che attraverso i suoi dirigenti ha parlato di ambizione, di crescita, di volontà di migliorare l'ottavo posto.

Ecco, questa Fiorentina non si rispecchia nell'idea di ambizione. Ma c'è un ma: ci sono ancora cinque giorni di mercato da sfruttare e oltre 30 milioni arrivati dalla cessione di Gonzalez da sfruttare. E allora caro Commisso, anche se sei lontano e per adesso non sei tornato a Firenze, la Viola deve cambiare il senso della sua stagione con l'acquisto di tre giocatori importanti".