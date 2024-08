CALAMAI, Nico è caro: McKennie e Kostic discutibili

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina e in particolare sulla possibilità che, a fronte della possibile cessione di Nico Gonzalez alla Juventus, in viola possano arrivare sia McKennie che Kostic. Ecco la sua opinione in merito: "La vicenda Nico è già avviata verso una mercanzia bizzarra, dove tutti cercano di mettere dentro calciatori di ogni tipo, in assenza di risorse.

Se il sacrificio deve essere fatto, deve avere una risposta economica importantissima e dato che la Juventus sta cercando di proporre due giocatori in esubero come McKennie e Kostic per abbassare il costo del cartellino dico che questa operazione mi sembrerebbe quantomeno discutibile".