CALAMAI, Marì ottimo ma Pongracic faccia vedere chi è

Nel suo consueto spazio mattutino su Radio FirenzeViola (il "Caffè nero bollente"), il nostro editorialista Luca Calamai si è così espresso a proposito delle prime piste di mercato che stanno riguardando la Fiorentina, in particolare sulle novità che potrebbero riguardare presto la difesa, già arricchita dall'arrivo di Nicolas Valentini. Ecco il suo pensiero al riguardo: "Sono felice di aver appreso che la Fiorentina sia fortemente sulle tracce di Pablo Marì, giocatore d'esperienza conosciuto molto bene anche da Palladino ai tempi del Monza. Penso che possa fare un percorso di un certo livello.

Spero però che il mese di gennaio ci chiarisca in modo definitivo chi è Pongracic: lo abbiamo pagato come un fuoriclasse ma ancora non abbiamo capito di che pasta è fatto. Dunque bene Marì, ma adesso aspettiamo tutti il croato".