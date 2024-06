CALAMAI, Ma quale cessione di Kayode: semmai Dodo

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la possibilità che il terzino destro Michael Kayode possa finanziare - con la sua cessione - tutto il mercato in entrata del club. Ecco le due riflessioni in merito: "Leggo da più parti che il classe 2004 potrebbe essere "sacrificato" per poter portare avanti le altre operazioni, perché porterebbe nelle casse dei viola molti più soldi di altri elementi: per me una scelta del genere sarebbe un campanello d'allarme.

La Fiorentina può fare a mio avviso qualsiasi sacrificio ma non certo Kayode, perché tutti i giovani sognano una Viola giovane e forte. Se proprio deve essere fatto un sacrificio direi che la Fiorentina può fare a meno di Dodo".