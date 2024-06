CALAMAI, Kean può andare bene come grande riserva

FirenzeViola.it

Nell'odierno 'Caffè nero bollente' che ogni mattina su Radio Firenzeviola vede protagonista Luca Calamai nell'inquadrare il tema di attualità di casa Fiorentina, oggi si dice: "Vorrei innanzitutto sgombrare il campo da una ricostruzione che leggo spesso che la Fiorentina faccia l'operazione Kean per favorire la Juventus. Bisogna essere estremamente seri e il club viola lavora per sè, non certo per sistemare i problemi degli altri. Però resta un'altra domanda, e cioè se un profilo come Kean possa essere abbinato alla parola ambizione.

La risposta per me è no. Kean si abbina a tanti altri concetti, è un giocatore di talento, in cerca di rivincita, ma non può rispondere al concetto di ambizione. Penso che vada considerata una grande riserva, ma serve ancora un grande centravanti".