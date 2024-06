CALAMAI, I nomi non sono da farfalle nello stomaco

FirenzeViola.it

Nel consueto Caffè nero Bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha detto la sua sul mercato viola: "Leggendo gli ultimi nomi nel partito degli attaccanti, dico che ci vorrebbe il silenzio elettorale: ogni volta che esce un nome mi intristisco sempre di più. Quindi, caro Pradè, il concetto di ambizione non si sposa in questo momento con nessuno dei nomi, anche quelli più credibili. Mi auguro e quasi pretendo che alla fine dal tuo cilindro spunti il nome di un centravanti che facciano venire un po' di farfalline nella pancia. Per ora di farfalline non c'è traccia".