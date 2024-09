CALAMAI, Gud e la voglia di sognare un nuovo campione

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su Albert Gudmundsson, decisivo per la prima vittoria stagionale dei gigliati contro la Lazio: "La grande magia del calcio è coltivare dei sogni. Svegliarsi la mattina e immaginare un giocatore, in questo caso Gudmundsson, abbinato a fuoriclasse che hanno vestito la maglia viola. Ho sentito di tutto e di più, da Baggio ad Hamrin e Mutu, perfino Muriel, che sinceramente ci sta a fatica in questa lista.

Ecco il grande regalo che ci ha fatto Gudmundsson ieri non sono solo i due gol su rigore che hanno permesso alla Fiorentina di uscire da un brutto problema, ma che ci ha restituito la voglia di immaginare che in maglia viola è arrivato un altro fuoriclasse. E questo vale più di due reti secondo me".