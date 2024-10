CALAMAI, Facciamo tutti il tifo per Gudmundsson

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento quotidiano con Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai si è così espresso alla vigilia del processo che riguarderà da vicino Albert Gudmundsson nella giornata di domani:"Domani va in campo sicuramente per la partita più delicata della sua vita. Nella tarda mattinata arriverà la sentenza di primo grado per un episodio che lo riguarda nella sua vita privata.

Il giocatore ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di accusa di questo genere, è andato a difendersi da solo, assieme ai suoi legali. Domani sarà una sentenza importante, quindi non possiamo che fare il tifo per il giocatore con la speranza che ne esca completamente pulito e che abbia un motivo in più per essere decisivo in campo con la Fiorentina questa stagione".