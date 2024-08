CALAMAI, Dopo la sosta mi aspetto un'altra Fiorentina

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato così dopo la partita contro la Puskas Akademia e in chiave mercato:

"La lunga giornata che chiude il mercato vede la Fiorentina impegnata a 360 gradi. Ma tornando all'Ungheria: dopo il Monza, Palladino dovrà rivalutare i dati di questo inizio stagione, rimettendo in discussione le idee del suo bagaglio tattico. Ci sono un paio di dati che non possono essere trascurati: vedo una difficoltà assoluta della Fiorentina nella difesa a tre, è un modulo che mette in difficoltà vecchi e nuovi. Penso che Palladino dovrà valutare di giocare con la difesa a quattro. E poi non mi convince la formula di due sotto punte come sono state Sottil e Ikone. Sono due esterni che hanno bisogno della linea di campo per rendere al meglio. Se sommiamo a tutto questo un centrocampo che dovrà essere definito in giornata, io mi aspetto dopo la sosta di vedere in campo una Fiorentina completamente diversa".