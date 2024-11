CALAMAI, Dodo imprescindibile, serve a Como ma Kayode...

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato di Dodo e del suo rientro dalla nazionale, queste le sue parole: "La riflessione riguarda il ruolo del terzino destro. Ho letto che Dodo tornerà dall’esperienza con la nazionale brasiliana, che, credetemi, sarà stata per lui energia pura, anche se non è sceso in campo. Per un brasiliano, la maglia verdeoro ha un sapore speciale, come la maglia azzurra per l’italiano. Sì, avrà fatto un viaggio faticoso, ma sono sicuro che tutto questo non lascerà traccia sul corpo da atleta. Tuttavia, arriva domani, e quindi trovo anche normale che i media si siano posti il dubbio se utilizzarlo o meno da titolare domenica a Como".

E poi: "In questo momento, la Fiorentina, per quanto riguarda il campionato, non può fare a meno del brasiliano. Anche a Como, confermerei Dodo titolare, ma è sicuro che, calcolando il terribile ciclo di partite che aspettano la Viola, è arrivato il momento che Kayode scaldi i motori. Deve ritrovare quell’entusiasmo, quella spavalderia che ci fece dire un anno fa "abbiamo costruito un altro fenomeno". Quindi, a Como con Dodo, ma presto Kayode titolare".