CALAMAI, Con la Salernitana è il momento delle due punte

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la possibilità che nelle prossime partite vengano testate assieme le due punte per aumentare la pericolosità della squadra. Ecco il suo pensiero in merito: "Facendo una sintesi di quello che è stato detto in questi giorni a proposito del momento della Fiorentina ho trovato un messaggio che riassume il mondo di interpretazioni e che consegno a Vincenzo Italiano: la partita contro la Salernitana potrebb essere il match migliore per tentare qualcosa di nuovo ovvero l'utilizzo contemporaneo delle due punte, Beltran e Nzola.

Caro mister, so che è difficile cambiare il progetto tattico in corsa ma questo è quello che chiede il mondo viola: provaci".