CAGNI A RFV, Kean non è un goleador. Palladino...

Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari". Queste le sue parole sulla Fiorentina: "So cosa vuol dire costruire una squadra quindi Palladino aveva bisogno di tempo. La Fiorentina può far divertire, ci saranno dei momenti buii ma questo non vuol dire che Palladino non ha risolto la situazione. Ne è uscito, non mi è sembrato mai in difficoltà a livello psicologico".

Vede un miglioramento? "Se parti in un modo e poi arrivano giocatori come Adli e Gudmundsson, le cose cambiano. Togli Lautaro all'Inter e vediamo che succede. Kean non è un goleador ad oggi, è un giocatore che deve ancora diventare un giocatore vero. Con un allenatore nuovo ci vuole pazienza. Anche il Milan e la Juventus stanno riscontrando problemi, perché serve tempo".

Su Kean: "E' ancora giovane, deve trovare la strada giusta. Fa cose molte belle, però ancora in fase realizzativa ha qualche problema".

Giusto che il capitano sia Ranieri? "Ormai lo fanno tutti, non c'è più il concetto di capitano di una volta, quello della mia generazione. In generale poi non ci sono più leader nelle squadre".

