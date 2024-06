CADREGARI A RFV, Goretti momento giusto per il salto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera ed ex allenatore di Roberto Goretti alla Reggiana, Adriano Cadregari è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze In Campo" per parlare del nuovo Direttore Sportivo del club viola. Queste le sue dichiarazioni a partire da un ricordo di Goretti come calciatore: "E' stato mio giocatore un anno. Anche se ero stato esonerato e poi richiamato in quella stagione. Era un ottimo giocatore. Aveva avuto un infortunio ed era in rientro dalle grandi categorie. Di giocatori bravi ne ho allenati tanti ma lui era anche una brava persona. Un ragazzo maturo, serio, insomma bravo. Dal punto di vista comportamentale un giocatore che vorrei avere sempre con me. Ci sentiamo ogni tanto. A volte sono stato a vedere qualche partita a Reggio Emilia".

Sulla prossima esperienza in viola

"Ha grandi capacità per essere nella Fiorentina. I viola sono una grande società e lui è una grande persona. La gavetta l'ha già fatta. Era giunta l'ora di fare un grande salto".

Sul settore giovanile viola

"La Fiorentina ha sempre avuto un grande settore giovanile. Il problema negli ultimi anni è buttarli dentro a grandi livelli. Forse c'è paura per i risultati. Firenze è sempre stata fucina di grandi talenti quindi spero che Goretti ne prenda qualcuno e lo butti dentro. Il problema da noi è che si parla solo quando arrivano i risultati. Noi dobbiamo cercare di credere di più nei nostri ragazzi. Anche perché all'estero ne prendiamo tanti di ragazzi a volte bravi a volte meno".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA