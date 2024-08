C. AMOROSO A RFV, Fossi in Palladino sarei preoccupato

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, Christian Amoroso, ha commentato l'attualità gigliata a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Io sarei preoccupato se fossi in Palladino. La Fiorentina deve comprare diversi giocatori, però diciamo che non è l'unica società ad essere così indietro però adesso bisogna correre ai riparti".

Perché si temporeggia così tanto?

"Penso che ci siano diversi nomi in ballo, quindi se il primo non funziona passeranno al secondo. A centrocampo però la situazione è complicata, servono giocatori importanti e soprattutto ne serve più di uno".

Devono lavorare anche col nuovo gruppo.

"Certo, poi con un tecnico altrettanto nuovo come Palladino. Ci si deve abituare a quello che chiede il tecnico. Spero che adesso ci sia una svolta".

