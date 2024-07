BUSO A RFV, Kean ha carenze tecniche su cui lavorare

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Renato Buso, ex attaccante ed ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, che ha parlato così del nuovo ciclo Palladino: "Il cambiamento non è banale. Si passa da una difesa a quattro ad una a tre, anche se alcuni principi rimangono. Ci sarà da fare un gran lavoro sugli esterni e credo sia una Fiorentina in costruzione, sicuramente incompleta, che deve andare a migliorare l'obiettivo dell'anno scorso. Secondo me manca poco per fare il salto di qualità, uno davanti e uno in mezzo al campo, altrimenti le aspettative saranno in linea o minori rispetto all'anno scorso".

Se fosse l'allenatore di Kean, su cosa lavorerebbe?

"Soprattutto sull'aspetto tecnico. Ha potenzialità fisiche importanti ma tecnicamente è rimasto fermo negli ultimi anni. Sa attaccare la profondità ma manca di qualità tecnica base, deve migliorare. Diciotto milioni (contando i bonus) per uno che ha fatto zero gol non sono pochi".

Su cosa deve migliorare nello specifico?

"Il tiro, lo stop, il tempismo nell'attaccare i cross. Sono aspetti che incidono molto. Anche di testa non è fortissimo. Vlahovic, un altro ragazzo che abbiamo rilanciato a Firenze, era diverso, aveva una grande tecnica e potenzialità, abbiamo lavorato su altro".