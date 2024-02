BUDEL A RFV, Nico ago della bilancia. Beltran-Belotti...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Alessandro Budel a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista Alessandro Budel, ora commentatore di DAZN che ieri ha fatto la telecronaca della partita tra Fiorentina e Frosinone, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sulla gara di ieri: "Nei primi dieci minuti il Frosinone ha avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio. E' stato un po sfortunato, poi la Fiorentina ha strameritato la vittoria. E' stato fondamentale il rientro di Nico Gonzalez, è l'ago della bilancia di tutto, fa la differenza. Beltran e Belotti sono una grande coppia, e Ikone gode della stima di Italiano. Anche Duncan e Mandragora hanno fatto una buona partita. Tutta la squadra ha dato qualcosa di più".

Su Ikone: "Tante volte Italiano gli ha dato fiducia in momenti non facili. Secondo me vede qualcosa in lui, sennò non lo farebbe giocare. Fortunato nel gol, però ha fornito una prestazione importante. La Fiorentina deve puntare su di lui".

Su Belotti: "Ho commentato spesso la Roma e Belotti quest'anno stava bene. Ha bisogno di continuità e a Firenze la può trovare. Può dare il massimo, è un giocatore già pronto che può dare tanto alla squadra. Secondo me può fare una dagli 8 ai 10 gol".