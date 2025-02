RFV Bruno Gentili convinto: "La Fiorentina può giocarsi l'Europa League"

Bruno Gentili, noto giornalista Rai, ha parlato così durante la trasmissione "Viola Amore Mio", su Radio FirenzeViola: "La Fiorentina può giocarsi l'Europa League. Bisogna fare attenzione al Milan che, anche se non ha continuità, ha dei giocatori offensivi, forse anche troppi. La Juventus invece è la solita squadra che non muore mai, e anche una bella difesa... ha mille risorse. La Fiorentina ha diverse mezz'ale, con Fagioli che mi ha impressionato, e anche Folorunsho."

Su Zaniolo, potrebbe ripetersi quello che è successo con Kean?

"Lo conosco bene, ho qualche perplessità: non è mai emerso... purtroppo ha poca testa. Kean è molto più forte... anche contro il Como mi affiderei a Beltrán, Zaniolo non mi ha mai convinto come centravanti, perché è un giocatore che ha bisogno di spazi."

È il caso di mettere Zaniolo dietro Beltrán e Gud?

"Meglio così o esterno che si accentra, piuttosto che centravanti? Adesso Palladino ha tante soluzioni. Vedrei però più Fagioli come trequartista, anche per la costruzione del gioco. Io non farei troppe correzioni, anche perché contro l'Inter la Fiorentina è uscita a testa alta."

Proiettandosi sul Como: che atteggiamento avrà la Fiorentina?

"Non penso che la Fiorentina aspetterà il Como, è una squadra che gioca troppo bene e per questo non fa punti... si sbilanciano molto facilmente. Se la Fiorentina sarà aggressiva, potrà fare sua la partita e dovrà tirare fuori le unghie."

