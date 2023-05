BRESSAN A RFV, Per il futuro basta scommesse. Jovic...

FirenzeViola.it

Mauro Bressan a Radio Firenze Viola

Mauro Bressan, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Peccato per la sconfitta di ieri perché la Fiorentina ha giocato bene e devo dire che la partita mi è piaciuta molto. Il problema è che quando arrivava davanti alla porta non riusciva a segnare".

Come le è sembrata la prestazione di Jovic?

"Ieri ha giocato molto bene, a differenza di un Cabral che ha fatto poco rispetto a quanto ultimamente abbiamo visto in campionato; a posteriori forse era meglio che partisse titolare Jovic".

Su cosa dovrà lavorare la Fiorentina per la prossima stagione?

"La Fiorentina dovrà provvedere a prendere giocatori di talento, e per operazioni del genere è necessario essere dotati di un osservatore di tutto rispetto. Non può più permettersi di affidarsi a delle semplici scommesse".

Sulla prestazione degli esterni cos'ha da dire?

"Ieri Gonzalez ha giocato benissimo, Ikoné purtroppo non ha fatto una delle sue migliori prestazioni, Sottil pure ha giocato molto sottotono".

Sui terzini invece?

"Secondo me l'importanza di Biraghi non si discute, il suo contributo è fondamentale per questa squadra; lo stesso si deve dire di Dodò, nonostante ieri non abbia giocato benissimo, o almeno non come eravamo abituati a vedere".

Quale è secondo lei il problema del gioco di Italiano?

"Il problema è che per questo continuo pressing offensivo è necessario avere degli attaccanti in grado di segnare con una certa continuità. Si può dire che la Fiorentina ha bisogno di trovare il suo Lautaro, cioè quel giocatore in grado da un momento all'altro di cambiarti le partite".

Secondo lei quali sono le accortezze che la Fiorentina dovrà avere in vista della finale di Conference?

"Sarà necessario prima di tutto risollevare il morale, prepararsi bene fisicamente e psicologicamente, evitare infortuni e portarsi dietro come insegnamenti gli errori commessi ieri all'Olimpico contro l'Inter".