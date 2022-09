BORANGA A RFV, Fra i top 4 in Serie A c'è Terracciano

L'ex portiere viola Lamberto Boranga ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola: "Io ritengo che il turn over vada fatto quando ci sono dei problemi veri, ad esempio fisici. Altrimenti farei giocare sempre i soliti: chi guadagna tanti milioni dovrebbe giocare sempre. Vedi Ronaldo che si allena sempre al massimo nonostante abbia quasi 40 anni. Figuriamoci se un ragazzo di 23 anni non può giocare più partite... Il turn over è diventato una moda. Il mio amico Ancelotti sostituisce se qualcuno non sta bene fisicamente. Anche perché sennò cambia l'assetto della squadra, cambia il gioco... E poi molti giocatori se non li fai giocare li perdi mentalmente".

Secondo lei dove potrà arrivare la Fiorentina di Italiano?

"Sesto posto, quinto posto lo può raggiungere. Finalmente fanno giocare portieri italiani...".

Ecco, a proposito dei portieri. Chi deve giocare?

"Fai giocare Terracciano, poi quando è stanco gli dai uno o due turni di riposo. Per me è uno dei migliori 4 portieri in Italia: Provedel, Vicario, Montipò e Silvestri con Terracciano. Poi anche Gollini è bravo. Sono portieri dello stesso livello che hanno la capacità di imporsi nel nostro campionato".