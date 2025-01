BONGIORNI A RFV, No a sacrifici per Henrique. Valentini...

FirenzeViola.it

Il talent scout Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Garrisca al Vento', per parlare di dell'attualità in casa viola, iniziando da Luiz Henrique: "E' un giocatore di fantasia che può giocare anche più all'interno del campo. Potrebbe essere il sostituto ideale di Ikoné, che non è riuscito ad imporsi in viola e di questo mi dispiace. Secondo me il francese è un giocatore che ha caratteristiche importanti nel calcio di oggi, ma probabilmente è stato penalizzato anche dal punto di vista caratteriale. Brasiliani meteore a Firenze? I brasiliani a Firenze hanno sempre attecchito meno rispetto agli argentini".

Per raccogliere i soldi che servono per Henrique, sacrificherebbe Kayode?

"Per me prima di prenderlo andrebbe capito come potrebbe inserirsi in Serie A, visto che siamo già a metà anno. Bisogna stare molto attenti a sacrificare un giovane del 2004 come Kayode".

Su Valentini: "Un amico esperto di calcio argentino mi ha detto che al Boca già lo rimpiangono. Personalmente sono sicuro che se riesce ad inserirsi bene possa diventare un grande difensore".

Come giudica la scelta di Folorunsho?

"E' una scelta che mi trova d'accordo perché l'ex Verona è un centrocampista molto bravo tatticamente. La mancanza di Bove si sta facendo sentire e lui ha le caratteristiche perfette per sostituirlo. Può dare tanto equilibrio al centrocampo viola".

