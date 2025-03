RFV Bonfrisco sul Var: "Impossibile farne a meno, speriamo ci sia sempre più chiarezza"

Angelo Bonfrisco, ex arbitro è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare delle novità sul Var in Serie A e in Coppa Italia: "Questa è un evoluzione della tecnologia nonostante qualcuno pensa che si possa ancora fare a meno del Var. Questa cosa va a riempire il vuoto che hai allo stadio che non è come vedere la partita da casa perché dal divano puoi vedere i replay, allo stadio no, ti perdi molti particolari e spesso senza replay non sai nemmeno cosa stanno riguardando al Var mentre sei allo stadio. Per quanto riguarda la Coppa Italia ci sarà anche la spiegazione tramite le casse degli stadi da parte del direttore di gara, questo è un altro grande passo in avanti.

Da noi è una novità ma in realtà è già stato sperimentato, che ne pensa?

"Finalmente si affaccia questo metodo a livello professionistico, ci sarà maggiore trasparenza su tutto, dobbiamo sempre pensare che l'arbitro è un uomo e può sbagliare. Tutto viene fatto per ridurre gli errori e dare più informazioni possibili. Sono molto curioso di quello che succederà in Serie C se ci sarà l'utilizzo del Var Light".

Secondo lei abbiamo la cultura per poter affrontare questa cosa?

"Secondo me no, però posso dire che si fa sempre poco per farla crescere a partire da arbitri di 15/16 anni che sono coetanei dei calciatori nelle categorie inferiori. Se la cultura è sempre la solita avremmo sempre da ridire su tutto.

Secondo lei si arriverà a far sentire i dialoghi tra arbitro e sala Var?

"Non penso, perché tra arbitro e Var non c'è sempre tutta questa chiarezza, ci sono molte problematiche di comunicazione diretta. Il rischio è che si possa confondere invece che chiarire, lo vedo un punto molto molto lontano al momento".