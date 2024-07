BONAN A RFV, Zaniolo? Purtroppo ora l'Atalanta è meta ambita. Firenze no

FirenzeViola.it

Alessandro Bonan, noto volto di Sky Sport, nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, è intervenuto per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue riflessioni sull'imminente approdo di Nicolò Zaniolo all'Atalanta anziché alla Fiorentina: “Non c’è da strapparsi i capelli. Resta però una riflessione: in questo momento l’Atalanta è meta ambita per tanti giocatori, la Fiorentina meno. Bergamo ora è una piazza dove poter ottenere risultati, la Fiorentina deve ritrovare il passo della propria storia. Io mi sono innamorato della Fiorentina perché è sempre stata la squadra dei giovani, e quando ha perseguito quella strada ha sempre fatto cose importanti. Mi auguro che Firenze torni a battere quella strada, senza investire più su stranieri magari di basso livello”.

Zaniolo può essere una 'gatta da pelare' per Gasperini, visto il suo passato?

“Non credo sia una gatta da pelare. Prima di farsi male, gravemente per due volte, Zaniolo era il giocatore più importante che aveva la Roma. Fisicamente e tecnicamente era di livello superiore, ora credo abbia voglia di riaffermarsi in Italia”.

Prosegue: “La Fiorentina deve piazzare Nzola, è un mercato difficile per tutto ciò che avrà da fare. Spero che siano ispirati sia Pradè che Goretti. Kean? Ha segnato 17 gol al PSG giocando in attacco. Non sospendo il giudizio ma non sono così negativo come molti. Gli ho visto fare cose da attaccante vero, e anche quest’anno prima dell’infortunio Allegri ci puntava spesso. L'investimento è certamente da vedere, ma tra questi soldi e quelli spesi per Nzola, preferisco questi. Nzola non era titolare neanche allo Spezia, tra l’altro un mondo opposto a Firenze”.

