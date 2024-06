BETTI A RFV, Terracciano ha fatto bene. Martinelli...

FirenzeViola.it

L'ex preparatore dei portieri viola e del Milan, Emiliano Betti, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare l'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalla situazione legata ai portieri viola: "Se la Fiorentina avesse vinto la finale di Conference, magari ai calci di rigore, adesso non saremmo a parlare del sostituto di Terracciano. Secondo me questo tentativo continuo di sostituire un giocatore che, a mio avviso, ha fornito sempre delle prestazioni più che dignitose. Mi dispiace perché è un ragazzo che ha sempre fatto bene. Se da un punto di vista tecnico tattico ci sono delle modifiche, con una fase di costruzione dal basso accentuata, è chiaro che Terracciano non corrisponde alle caratteristiche. Magari può essere cercato un portiere con caratteristiche diverse. Chiaramente parlare da esterno è complicato. Oggi giorno ci può stare un discorso da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista anagrafico. Ci possono essere in Italia dei profili interessanti. Ad esempio a me ha fatto una bella impressione Caprile, sempre partecipe e che può ambire ad un alto di livello".

Su Martinelli

"Martinelli è un ragazzo giovane, di prospettiva. Mi è piaciuto contro l'Atalanta in una partita complicata per le condizioni climatiche e psicologiche delle due squadre. Per chi fa l'esordio in Serie A il primo tempo è stato meno bello perché poteva succedere tutto in qualunque momento. Comunque ha un buon fisico. Chiaramente in Primavera l'ho seguito poco perché stavo lavorando al Milan però faceva parte di un gruppo importante. Credo che sia un ragazzo che può fare bene. Adesso bisogna vedere quale è il pensiero del club se mandarlo a giocare con delle garanzie ad esempio perché oggi l garanzia che giochi è fondamentale".