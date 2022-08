BERTOTTO A RFV, Sottil, i gol faranno la differenza

Valerio Bertotto, ex centrocampista, ha parlato così a Radio Firenzeviola a partire dalle potenzialità di Sottil:: "È un ragazzo che è cresciuto tanto ma che deve fare ancora il passo di maturazione. Un esterno moderno, con grande potenza e grande strappo nell'uno contro uno. La differenza però la fanno i gol, per lui e per la Fiorentina. La rosa della Viola? Dovrebbero arrivare altri ottimi giocatori, Barak su tutti che è un centrocampista con grande peso specifico perché in termini realizzativi arriva spesso alla conclusione. Da qua alla sosta per il Mondiale ritengo che le cose si possano gestire".

Come vivrà l'avvicinamento alla sfida contro il Napoli?

"L'obiettivo della Fiorentina era entrare nei gironi visto che tanti erano alla prima esperienza europea, l'impatto psicologico non era da poco. Ci sta che possa essere una variabile contro il Napoli che gioca un gran calcio, ha un fenomeno di allenatore e giocatori importanti. Sarà una dele pretendenti allo Scudetto, sarà sicuramente tosta".

L'Udinese mercoledì prossimo?

"Non ha cambiato tantissimo se non qualche elemento, l'impronta di gioco però resta quella. Ancora è un work in progress però, si deve rodare".

Favorita per lo Scudetto?

"Sono ammaliato dal gioco del Milan. Hanno dirigenti bravissimi e un grande allenatore, mi auguro di vederli ancora come l'anno scorso: fa bene all'immagine del calcio italiano".

Che impressione le ha fatto Kvaratskhelia?

"Può essere un crack importante, il biglietto da visita non è stato affatto male non solo per i gol".

Sarà l'anno di Sabiri?

"Lo avevo ad Ascoli e ha un motore e capacità da Serie A. Si è calato in una realtà in cui doveva imparare anche lui, ora può essere l'uomo in più per la Sampdoria".