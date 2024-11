BERTONI A RFV, Questa Viola somiglia alla nostra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Daniel Bertoni ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', partendo da un commento su Moise Kean: "Lo avevo visto nella Juventus e non mi piaceva, ora invece è trasformato perché la squadra gioca per lui. In bianconero aveva Chiesa e Vlahovic davanti. La Fiorentina ha trovato finalmente il centravanti".

Trovata la posizione giusta a Beltran?

"Dietro di lui giocano bene tutti. Beltran è importante però vediamo quando giocheremo gli scontri diretti perché alcune big stanno faticando mentre Napoli e Lazio stanno facendo bene. Ancora non vedo squadre favorite per lo Scudetto, bisogna avere fiducia perché Palladino ha trovato un bello stile di gioco".

Similitudini tra questa Fiorentina e quella dell'81/82'?

"Il calcio oggi è diverso, prima c'era molta marcatura e catenaccio ma questa Fiorentina somiglia molto alla nostra. Sono dì'accordo con Galli perchè anche questa squadra è cinica e sa vincere, ha molta fiducia in se stessa e per questo va ringraziato l'allenatore".