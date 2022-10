BERTINI A RFV, Non era rigore per l'Inter. Valeri...

Paolo Bertini, ex arbitro di calcio italiano, ha detto la sua sulla gestione di Fiorentina-Inter da parte di Valeri e della squadra arbitrale. Queste le sue parole a RadioFirenzeViola.it: "Strana e inspiegabile la scelta su Dimarco. Non riesco a spiegare la scelta di Valeri, dato che ha visto l'episodio anche al monitor".

I giocatori della Fiorentina potevano protestare in maniera diversa?

"Francamente mi sarei aspettato altra protesta dai giocatori viola, forse non è successo perché dal campo si poteva vedere in altro modo. Quello è un intervento da rosso, zero discussioni".

Come giudica Valeri?

"Non è un fatto di fine carriera. In generale la qualità degli arbitri non è grandissima. Rocchi sta cercando di trovare arbitri giovani per cercare di dare linfa alla classe arbitrale".

Ieri sera in Roma-Napoli un episodio simile a sabato. Cosa ne pensa?

"I portieri in queste situazioni non possono più uscire. Quello che viene fuori è che gli attaccanti non saltano più il portiere per cercare il rigore. Sembra che non sia più rilevante il fatto che i portieri toccano il pallone. Sono situazioni difficili da spiegare. Quello di Valeri è un errore".

Il contatto Dzeko-Milenkovic era fallo?

"Milenkovic va in anticipo e viene spostato da Dzeko che lo sbilancia. Quello è un fallo a tutti gli effetti".