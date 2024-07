BERTI A RFV, Musso un salto di qualità rispetto a Terracciano

FirenzeViola.it

Gianluca Berti, attuale Direttore Sportivo del Prato ed ex portiere tra le altre di Genoa, Empoli e Fiorentina, ha commentato su Radio FirenzeViola la situazione legata ai portieri in casa viola: "Era arrivato qui a Firenze per fare la riserva, poi però ha stupito tutti e ha fatto ottimi campionati. Ho sempre detto che Terracciano è un portiere affidabile e che ha dimostrato di starci benissimo a questi livelli. Poi, se si vuole alzare il livello, va benissimo Musso, penso potrebbe essere un salto in avanti. Non credo lo possano essere allo stesso modo Audero e De Gea. Il primo è andato al Como, il secondo non è certo quello di qualche anno fa, altrimenti non sarebbe stato mai accostato alla Fiorentina".

Un giudizio su Tommaso Martinelli?

"Palladino arriva in una piazza importante, non può mettere un portiere così giovane. Martinelli è un portiere importante ma ha bisogno di crescere, di giocare trenta partita in stagione".