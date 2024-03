BERTI A RFV, A Torino una battuta d'arresto. Belotti poco brillante

FirenzeViola.it

© foto di Gianni Barbieri

Gianluca Berti, ex portiere della Fiorentina, nel corso di "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola si è espresso così: “Una battuta d’arresto per come si era messa la partita. Ma il Torino in casa è sempre non facile da sfidare, hanno Zapata davanti che ha messo in difficoltà tutti. Sulla carta sono due punti persi, ma l’importante era non andare incontro a una sconfitta”.

Su Belotti: “Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato poco. Non poteva avere grande brillantezza, e quando ti manca va in difficoltà. Poi certamente non era una gara facile per lui, l’ha sofferta un pochino”.

Sul modulo: “Ogni partita ha la sua storia, la Lazio se la incontri altri 10 volte non la ritrovi così. In quella partita il modulo era più facile da proporre”.