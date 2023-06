BERNI A RFV, Italiano troppo offensivo, difesa da migliorare

FirenzeViola.it

Fabrizio Berni a Radio Firenze Viola

Fabrizio Berni, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "C'è un grande rammarico dopo aver perso un'occasione come quella di ieri, anche perché il West Ham non mi è sembrata una squadra così dura da battere. La Fiorentina ha pagato per quelli che sono errori banali ma che comunque fanno la differenza. Il fatto che questi errori si ripetano a livello difensivo, fa intendere come l'assetto della difesa viola sia il primo punto su cui dover migliorare".

Che cosa pensa di Italiano?

"Il calcio che propone è bello ma troppo offensivo, sarebbe meglio un tipo di calcio che si basi su una migliore gestione della difesa. Secondo di poi vedo delle dinamiche poco accettabili all'interno della squadra viola, e lo confermo dopo aver visto ieri il modo in cui Italiano si è scagliato e ha inveito verbalmente contro Igor a fine partita. Nonostante sia del centrale brasiliano l'errore decisivo che ha portato al gol della vittoria per il West Ham, l'allenatore deve di fronte alle telecamere e all'opinione pubblica tutelare i propri giocatori; poi nello spogliatoio, in privato, può e deve fare tutte le critiche del caso, ma davanti a sguardi esterni la squadra deve essere unita e l'allenatore deve essere il primo a difendere il proprio organico".

Qual è il suo giudizio su questa stagione della Fiorentina?

"Penso che non le si possa fare più di tante critiche per questa stagione, ovviamente non è nemmeno giusto accontentarsi e riempirli di elogi eccessivi. Sono molte le cose su cui dover migliorare per potere ambire a grandi traguardi nella prossima stagione".

Pensa che sarebbe servito un allenatore diverso alla Fiorentina per portare a casa un trofeo quest'anno?

"Ovviamente non si può dire se questo sarebbe bastato ai viola per portare un trofeo a casa o meno. Bisogna però precisare una cosa su questa Conference League: a parte il Twente nei preliminari e il West Ham in finale, le squadre affrontate dalla Fiorentina sono state tutte di basso livello".