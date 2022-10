BERNI A RFV, Innesti folli. Italiano sopravvalutato

Fabrizio Berni, ex Fiorentina intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola, non ha risparmiato aspre critiche a squadra e allenatore dopo il brusco ko contro la Lazio: "Italiano è un allenatore integralista, penso che sia anche presuntuoso ed in questo momento è sopravvalutato. Ieri ha elogiato l'inizio della gara, bisognerebbe spiegargli che il possesso palla non fa classifica. La Lazio è più forte e avrebbe comunque vinto, ma ha vinto in contropiede. Bisogna spiegare all'allenatore che si può cambiare e difendere più bassi, che una vittoria di ripartenza non è che vale un punto in meno. Poi non condivido nemmeno il suo turnover, ci deve essere un'ossatura di 6-7 giocatori fissi. Lui è convinto però che tutti i giocatori siano uguali e così non è. Poi secondo me prima si esce dalla Conference meglio è. Ci sono pochissime prospettive per arrivare in fondo. Io se usciamo ai gironi non mi strappo i capelli: è tale la difficoltà di questa squadra che portare avanti due competizioni insieme penso sia deleterio.

Chiederei una sua assunzione di responsabilità maggiore. Poi ripeto, la Fiorentina avrebbe perso comunque, ma così non va bene. Le scuse finali nel post-partita non avrebbero fatto male, sicuramente mi hanno dato fastidio le dichiarazioni in cui si è parlato di una buona gara giocata dalla Fiorentina. Il possesso palla ed il calcio propositivo sono bazzecole, nel calcio conta il risultato".



E sui presunti errori sul mercato: "Ingaggiare Kokorin è stata follia, la stessa cosa vale per l'acquisto a 15 milioni di Cabral. Su Jovic ci sta di fare una scommessa vista la formula con cui è stato preso, ma al momento è una scommessa persa, è un giocatore che non è carne né pesce. Su Vlahovic però dico che la sua cessione è stato l'affare del secolo per la società. Poi i rimpiazzi hanno fatto a desiderare".

Berni ha poi concluso: "Per me questa squadra è da metà classifica, niente di più. Poi un problema grosso è l'assenza di uno dei giocatori più forti della rosa come Nikola Milenkovic, che continua ad avere problemi fisici".