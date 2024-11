BENELLI A RFV, Comuzzo impressiona. Bravo Palladino

L'atleta e grande tifoso della Fiorentina Andrea Benelli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', dicendo: "Non credo che in questa Fiorentina ci sia solo un segreto ma tante componenti a partire da un gruppo che va avanti in maniera omogenea. Tanti giocatori nuovi stanno rendendo bene: abbiamo trovato un meccanismo che ci fa sognare. Era un po' di anni che non si sognava. Quale sogno? Razionalmente l'Europa League perché ci sono squadre più forti della Fiorentina e normalmente alla lunga i valori emergono. La squadra di Palladino sta giocando alla grande e ha numeri importanti, fa presagire qualcosa di molto buono".

Le piace come Palladino sta gestendo la squadra?

"Senz'altro abbiamo un calcio totalmente diverso rispetto a quello di Italiano che forse era un po' rischioso. Vuol dire che l'allenatore si fa seguire e ha lavorato bene sulla testa dei giocatori, anche grazie a una società che gli ha dato la giusta fiducia. Niente arriva per caso. Non si può che dire bene di Palladino, pur non conoscendolo".

Chi l'ha colpita?

"Ce ne sono tanti. Adli, Bove, ma anche Comuzzo che domenica ha fatto l'ennesima partita impressionante per come risolve con semplicità tutto quello che gli accade".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO