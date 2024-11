BAMBAGIONI A RFV, Franchi? Non si conoscono i tempi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Consigliere Comunale a Firenze per la Lista Schmidt, Paolo Bambagioni ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica': "Sul Franchi si naviga a vista. La mia domanda posta in Consiglio era molto semplice: esiste un cronoprogramma? E esiste un accordo con la Fiorentina calcio? Mi è stato detto che un cronoprogramma agli atti esiste ma è stato totalmente superato dagli eventi e quindi ne stanno creando un altro. Quindi, di fatto, non sanno che tempistiche ci saranno".

Ma chi decide l'agenda politica?

"Probabilmente stanno valutando di spostare la Fiorentina in una struttura alternativa e i tempi potrebbero essere diversi, dopodiché ho sempre sostenuto che le persone che stanno amministrando Firenze non sono all'altezza delle questioni di cui si devono occupare. Non danno mai la sensazione di avere la situazione in pugno".

