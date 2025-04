RFV Ballardini sui viola: "La Champions è dura. Fagioli? Divento 'matto' per quelli così"

L'allenatore Davide Ballardini è intervenuto a "Viola amore mio", in onda su Radio FirenzeViola: "Nel calcio la fortuna esiste ma poi è legata a chi se la merita, e a chi è bravo. Ogni tanto succede anche a chi non è bravo di avere qualche colpo di fortuna, ma è più raro".

La Fiorentina sogna la Champions.

"Ha una rosa competitiva, credo sia difficile lottare per un posto in Champions ma di certo sì per l'Europa League o la Conference".

Con la campagna acquisti è stato alzato il tasso tecnico?

"Certo, io ero a vedere la partita contro l'Atalanta. Oltre ai titolari, quelli che erano in panchina erano altrettanto forti. Poi ci sono delle stagioni in cui fai anche di più delle tue possibilità e delle stagioni meno altisonanti. La Fiorentina non credo sia competitiva per i primi quattro posti, ma tra il quinto e l'ottavo sì".

Come si spiega il rendimento così diverso con le medio-piccole e con le grandi?

"La Fiorentina ha una rosa importante, e quando incontra le grandi squadre se la gioca. Le difficoltà con le medio-piccole sono legate, forse, al fatto che non ha quella personalità per gestire il gioco da padrona contro chi si chiude. Al contrario confrontandosi con chi comanda il gioco, la Fiorentina si trova più a suo agio".

Se Kean rimane, le prospettive possono essere più alte?

"Lui mi piace molto, è un ragazzo che cresce sempre di più perché è sempre più coinvolto e dentro al gioco. Con qualità straordinarie. Abbiamo a che fare con un giocatore di altissimo livello".

E' il più forte centravanti italiano?

"I due attaccanti più forti italiani, per me, sono Kean e Retegui".

Che partita sarà quella col Milan?

"La Fiorentina magari incontrerà il Milan in un momento più positivo per lei che per i rossoneri. Poi magari anche la testa dei lombardi può essere appesantita. E' sempre molto complicato sfidare il Diavolo, ma in questo momento più che mai non è al meglio".

Cosa pensa della rete inviolata da due partite per la Fiorentina?

"Il merito è di tutta la squadra, che è brava a rimettersi a posto in fase di non possesso. Tutti si spendono molto per la fase difensiva".

E' sorpreso del rendimento di Mandragora?

"No, è da un po' di tempo che ha dimostrato che se sta bene è capace".

Fagioli a Firenze si sta riprendendo?

"Mi piace molto, è uno di quei giocatori che ha abilità, personalità, senso tattico. Divento matto per certi calciatori. Oltre al talento c'è il saper fare sempre la cosa giusta".

Anche Cataldi ha un senso tattico spiccato?

"La Fiorentina ha una rosa importante, tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra sono interessanti e capaci".

