BALDINI A RFV, Criticare Italiano una cattiveria

L'ex allenatore Silvio Baldini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare delle tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal momento della Fiorentina e sull'umore della piazza: "La Fiorentina l'anno scorso ha fatto due finali e quest'anno un'altra. I viola giocano un ottimo calcio e hanno interpretato bene la cultura calcistica aggressiva e protagonista di Firenze. La Fiorentina ha cercato di farlo con lo spirito giusto".

La Fiorentina può riuscire a fare come Atalanta e Bologna?

"Ci può riuscire anche lei. Se avesse vinte le due finali dello scorso anno sarebbe entrata nella storia. Adesso c'è un'altra finale. Sono convinto che possa vincere la Fiorentina. Anche per una questione di cabala dopo la vittoria dell'Atalanta. Non sarà facile però ad Atene".

Su Italiano

"E' un grande alleatore. E' partito dai dilettanti ed è arrivato in Serie A. Ha fatto un percorso che certifica il fatto che sia un grande allenatore. Sennò non parti dall'interregionale e arrivi in Europa. A Trapani ha centrato una promozione, a Spezia promozione e salvezza e a Firenze due finali. Criticare Italiano è una cattiveria, ma non può essere un giudizio tecnico bensì un giudizio legato ad una questione di antipatia".

