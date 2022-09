BAIANO A RFV, Il turnover può essere un problema

Ciccio Baiano, storico ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare le vicende di casa viola:

Come si risoleve il problema del gol?

"Ci vuole tempo, Jovic si deve ancora integrare con la squadra. Cabral ci sta mettendo il cuore, la viola fa però fatica ad andare in gol. Non è solo colpa degli attaccanti, quando un attaccante segna molto è anche merito della squadra. Anche Barak potrà aiutare in questo senso. Io gli ho sempre visto fare buone cose da sotto punta, ora lo vedo troppo lontano dalla porta".

Pensa che il turnover possa aver rallentato la crescita della squadra?

"Sono d'accordo quando si dice che è un problema l'alternanza in altri ruoli e non per il portiere. Nella Fiorentina ci sono poi giocatori a cui non si può rinunciare: Gonzalez, Sottil, Bonaventura e i due centrali titolari".

Ikoné sta deludendo fin dall'anno scorso. Ha ancora bisogno di tempo?

"Non è inadatto, un calciatore hai dei picchi di forma, non sono macchine. La Fiorentina non si può però permettere di aspettare un giocatore..."



Che voto da al mercato della Fiorentina?

"I voti si danno alla fine non all'inizio. Penso però che la Fiorentina abbia fatto un ottimo mercato".