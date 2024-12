BAIANO A RFV, Conference? Il livello è davvero basso

FirenzeViola.it

Francesco 'Ciccio' Baiano, ex attaccante viola, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio": "La vittoria 2-0 a Lisbona contro il Benfica è stata una grande soddisfazione, poi è arrivata la successiva delusione dovuta anche all'assenza di Bati. Col Benfica c'é stato uno dei pochi assist che mi ha fatto...di solito ero io a fare gli assist a Bati".

Stasera, come arriva la Fiorentina contro il Vitória?

"Ci arriva bene. La Fiorentina affronta una squadra sesta nel campionato portoghese, vincere non è mai semplice, è una squadra difficile da affrontare in casa, ma se si analizza la Fiorentina, è superiore. In Conference c'è una pochezza imbarazzante, spesso ci sono troppe differenze tra le squadre... basta pensare a Fiorentina-LASK, sembrava una partita tra gente presa al bar contro invece una squadra vera, diventa davvero poco interessante".

Rispetto alla Conference, la Coppa delle Coppe era totalmente un'altra cosa...

"La Conference è la coppa per accontentare un po' tutti, ci sono delle squadre che si faticano a trovare anche su Internet... il Pafos era una squadra che non conoscevo nemmeno io, che di calcio qualcosa ne so".

Palladino ha detto che Beltrán può fare anche l’esterno sinistro…secondo lei può farlo o si snatura?

"Nel calcio sicuramente si può fare tutto... però poi quello che conta è quello che pensa l'allenatore. Il mio parere è che i giocatori vadano fatti giocare dove si sentono più a loro agio: Beltrán è una seconda punta perché ha dimostrato che in quel ruolo può fare prestazioni sono ottime. È vero che segna pochi gol, ma le sue prestazioni sono molto buone da quando non gioca più da solo come prima punta".

Come si fanno a far coesistere Gudmundsson e Beltrán?

"Dato che siamo anche sotto Natale, direi che si potrebbe anche cambiare modulo: con il modulo ad "albero di Natale"...il problema sarebbe l'esclusione di Colpani, che è un pallino dell'allenatore e dubito stia fuori. Per chiarire, a livello di rendimento sarebbe lui l'escluso, ma sappiamo che ci sono giocatori che agli occhi dell'allenatore danno equilibrio, e magari Colpani può essere uno di questi per l'allenatore".

Senza Bove chi può, nella rosa attuale, dare l'equilibrio a centrocampo

"Nessuno può fare a livello di caratteristiche quello che faceva Bove....bisogna cambiare totalmente, soprattutto in fase di non possesso".

