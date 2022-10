BAGLIONI A RFV, Canzone per ACF? Ricominciamo

Lorenzo Baglioni, noto cantante e personaggio dello spettacolo, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola spiegando come è nata la canzone per celebrare i 90 anni della storia della Fiorentina: "Grazie allo staff della Fiorentina riuscii a fare un viaggio nel passato viola che fu lanciata dopo la vittoria con il Chievo Verona e tanti ex viola che sfilavano. Fu una bella figata il Franchi pieno e noi lì con tutti i grandi giocatori della storia della Fiorentina. Canzone per i 100 anni? Io avevo molti dubbi già su quella per i 90 anni perché non sapevo se fossi stato in grado. È stato bellissimo quando ho visto come è stata accolta quella canzone che ancora negli anni fa tanti ascolti, ma la cosa più bella è che ci sono i commenti dei tifosi delle altre squadre che si emozionano a sentire una canzone di una squadra che non sia la loro".

Conosciuto mai la nuova dirigenza?

"Li ho incontrati qualche partita al Franchi ma non ho mai avuto modo di parlarci, non volevo disturbarli. Su Commisso però feci una canzone quando comprò la Fiorentina".

Come si spiega questa stagione?

"Che la testa a volte fa dei brutti scherzi. Lo scorso anno grazie all'entusiasmo dell'ambiente è stato fatto qualcosa di incredibile, questa stagione invece è partita male. E sconfitta porta sconfitta. Ma chissà che la vittoria contro gli Hearts non possa cambiare tutto. Ha anche segnato Jovic...".

Dell'attaccante serbo che ne pensa?

"Ero gasato che arrivasse a Firenze dal Real Madrid, non lo conoscevo particolarmente e resto curioso di capire cosa potrà fare. Forse la verità sta nel mezzo: forse non era da Real, ma è anche vero che non è un caso che ti prendano a Madrid. Aspettiamo di vedere come lo gestirà Italiano. La stagione è lunga, vediamo cosa succede. Mi hanno raccontato che quando è arrivato Italiano si è sentito il cambio di rotta. Credo che possa cambiare lui la direzione di una squadra in un periodo non semplice".

Fiducia nel resto della stagione?

"Sentiamo tutti la tensione, diciamo che speriamo e puntiamo a rimanere in Europa. È una stagione lunga e la matematica ancora ci permette di fare tutto. La Champions la sogniamo e qualcuno lo disse in estate, speriamo che possa tornare realtà".

La situazione Venuti invece come la vede?

"Il suo sentire la Fiorentina può essere un valore aggiunto oppure un fardello se ti fai schiacciare. Dall'autogol con la Juve qualcosa è andato storto, ora deve dimostrare di saper uscire da questa situazione che non è certo facile. Sono sicuro che possa tornare a fare bene".

Una canzone per questa Fiorentina?

"Ricominciamo di Adriano Pappalardo (ride, ndr). La grinta di Pappalardo ce l'ha anche Italiano. Al Franchi spero di tornare presto".