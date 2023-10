AVV. CALIANDRO A RFV, Fifa? Serve una quadratura

FirenzeViola.it

Francesco Caliandro a Radio Firenze Viola

L'avvocato Francesco Caliandro ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Scanner", trasmissione a cura di Giulio Dini, a proposito del nuovo regolamento indetto dalla FIFA: "Il nostro regolamento è ancora quello del 4 dicembre 2020: non c'è una limitazione nella rappresentanza delle parti, le quali comprendono agente, club e giocatore. Questo perché per la nuova funzione del "mediatore" non è possibile il conflitto d'interessi. C'è un mandato che viene conferito. Poi il diritto si evolve come altre cose nel mondo, così diverse Federazioni hanno scelto di adottare un atteggiamento cautelare di fronte a questa nuova direttiva della FIFA. In tutti gli ordini professionali del mondo, lo stesso ordine legifera. Bisogna quindi avere pazienza e lavorare sul campo, anche perché non solo noi siamo esclusi, ma pure i club. Serve una quadratura".

Oggi l'agente FIFA può fare la stessa attività dell'agente in Italia?

"Serve registrarsi nel Paese dove compi l'operazione. L'agente si deve registrare nella Federazione nazionale oggetto del passaggio definitivo del calciatore. Per fare un trasferimento, dunque, si dilatano i tempi e tocca fare le corse".