ARCADIO A RFV, Parisi? Bravo ma preferisco Biraghi

Antonio Arcadio, ex giocatore dell'Empoli ha detto la sua a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Weekend" in vista del derby toscano di lunedì: "I novanta minuti sono sempre d giocare. La Fiorentina arriva con più certezze visto il bellissimo perorso fatto. L'Empoli è in difficoltà ma ha bisogno di punti. Cercherà di mettere in difficoltà la Fiorentina facendo una partita di attesa per poi ripartire in contropiede. I trascorsi vanno bene all'Empoli dato che ha conquistato anche diversi punti al Franchi. La squadda di Italiano però ha ottenuto una grande consapevolezza di sé e penso possa fare una bella partita".

L'Empoli deve gestire mentalmente la partita di domani.

"L'Empoli sa che sta attraversando un perdiodo difficile e sa della forza dell'avversario che ha vinto anche a Napoli. Secondo il mio punto di vista, giocare oggi contro la Fiorentina a viso aperto è molto difficile. Giocando in maniera più sicura la squadra di Andreazzoli può comunque portare via punti importanti".

Quale può essere l'arma di Andreazzoli?

"Io mi baserei sul collettivo più che su un giocatore. L'Empoli sta facendo fatica a fare gol e quando una squadra non riesce a trovare la rete gli attaccanti entrano in crisi e questo si riversa su tutta la squadra. Io mi aspetto una prestazione da collettivo e da squadra vera".

Nzola-Beltran. Domani chi andrebbe messo titolare?

"Sono giocatori diversi. Nzola ha un fisico importante e ti permette di tenere palla sulla trequarti. Io sinceramente opterei per Nzola, anche perché il mister lo conosce bene. Beltran a partita in corso potrebbe essere un'arma in più. L'argentino è comunque giovane e sta cercando la giusta forma".

Biraghi-Parisi come vede questo ballottaggio?

"Parisi sta dimostrando di essere un ragazzo di valore. Quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il suo contributo. Tenere fuori Biraghi però è difficile. Italiano comunque li conosce meglio. Io personalmente preferisco Biraghi",