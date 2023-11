APOLLONI A RFV, Italiano? Non credo che cambi modulo

Ascolta l'audio

Luigi Apolloni a Radio Firenze Viola

L'allenatore ed ex difensore Luigi Apolloni, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità viola: "Il 4-3-2-1 con Italiano? Io il mister conosco come giocatore e non come allenatore. Vincenzo è un allenatore elastico però crede molto in un certo tipo di gioco. In allenamento può provare qualcosa di diverso che può dargli spunto a cambiare modulo. Grazie alle sue idee calcistiche ha raggiunto due finali per questo è difficile che possa cambiare. La Fiorentina sta facendo benissimo per una piazza importante come quella di Firenze, poi ovvio che c'è sembra la voglia di migliorarsi e di fare meglio rispetto allo scorso anno. In campionato stanno facendo bel percorso anche se non ha attaccanti che stanno facendo gol".

