ANDERSINHO A RFV, L. Henrique, 30mln? Vi spiego

© foto di pietro.lazzerini

Il giornalista brasiliano Andersinho Marques ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per analizzare il profilo del suo connazionale Luiz Henrique nelle mire della Fiorentina: "E' un'ala destra dotata di grande velocità, dribbling e notevoli capacità di adattamento su entrambi le fasce. Può essere impiegato in vari ruoli offensivi, rendendolo un calciatore prezioso per qualsiasi squadra".

Secondo lei in che ruolo si esprime meglio?

"Per me esprime il suo migliore potenziale come ala destra, può sfruttare la sua velocità e il suo piede sinistro per rientrare e calciare in porta. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di segnare e fornire assist".

"Non ci sono informazioni pubbliche che confermano problemi di questo genere, dobbiamo capire cosa succederà. Il suo valore? 30mln sono coerenti con il suo valore, tuttavia le dinamiche di mercato e le varie necessità delle società potrebbero far abbassare il prezzo del suo cartellino. Cosa non ha funzionato al Betis? Ha trovato difficoltà ad ambientarsi e a trovare continuità di rendimento, ma il suo ritorno in Brasile gli ha permesso di ritrovare fiducia e prestazioni di alto livello. Il suo punto debole? Può migliorare sicuramente nella costanza di prestazioni e nella fase difensiva".ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO.